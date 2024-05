PSG : Un renfort déjà programmé pour janvier 2025 ?

Thibault Morlain

Le pire était redouté et cela s'est finalement confirmé. Le PSG l'a annoncé, Lucas Hernandez a été victime d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche face au Borussia Dortmund. Obligé de passer par la case opération, l'international français, qui va par conséquent manquer l'Euro avec les Bleus, va devoir rester sur la touche pendant de longs mois. Et ce n'est pas avant 2025 qu'on pourrait revoir Lucas Hernandez avec le PSG.

Dans un point médical publié ce jeudi, le PSG a annoncé la mauvaise nouvelle avec la grave blessure de Lucas Hernandez. « Sorti sur blessure lors du match d'UEFA Champions League entre le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain, Lucas Hernandez souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. (...) Le joueur va subir une intervention chirurgicale dans les prochains jours. Un nouveau point sera fait par la suite », a-t-on ainsi pu lire à propos du défenseur du PSG.



« Au mieux il reviendra en janvier prochain »

C'est donc une fin de saison pour Lucas Hernandez, qui manquera également l'Euro avec l'équipe de France. De plus, ce n'est qu'en 2025 qu'il pourrait rejouer avec le PSG. Lors de L'After Foot , Daniel Riolo a confié à propos de cette blessure de Lucas Hernandez : « Au mieux il reviendra en janvier prochain. C'est un énorme coup dur pour le PSG. Et comme ce n'est pas la première fois, peut-être qu'il ne reviendra même pas à son niveau. C'est malheureux de dire ça, mais se faire une nouvelle fois les croisés, ce n'est pas anodin ».

« Mon retour sera plus fort que jamais »