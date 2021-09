Formule 1

Formule 1 : Pierre Gasly tacle sèchement Sergio Perez !

Publié le 13 septembre 2021 à 19h35 par La rédaction

Alors qu’il espérait faire son retour au sein de Red Bull, Pierre Gasly reste finalement dans l’écurie Alpha Tauri. Le Français en a profité pour critiquer Sergio Perez.

Pierre Gasly n’a sûrement pas vécu la plus belle semaine de se carrière. En difficulté et contraint à l’abandon lors de la séance de qualifications samedi, le Français a dû de nouveau stopper sa course dès le 5ème tour lors du Grand Prix d’Italie. Et le pilote d’Alpha Tauri, qui espérait faire son retour du côté de Red Bull, a appris que cela n’arriverait pas. Une occasion pour lui de tacler Sergio Perez.

«Quand on voit un peu les performances, il y a certaines choses qu’on ne comprend pas trop»