Tour de France : Jonas Vingegaard annonce une énorme surprise !

Lorsque Jonas Vingegaard a chuté sur le Tour du Pays Basque, ses chances de prendre le départ du Tour de France semblaient nulles. Et pourtant, le double tenant du titre est déjà remonté sur le vélo, seulement un mois après sa blessure à la clavicule. De quoi le rendre optimiste concernant sa présence sur la Grande Boucle.

Il y a un mois, Jonas Vingegaard chutait sur les routes du Tour du Pays Basque en compagnie de Remco Evenepoel et Primoz Roglic, deux autres candidats à la victoire finale sur le Tour de France. Sérieusement touché à la clavicule, Vingegaard avait été transporté à l'hôpital et ses chances d'être présent au départ de la Grande Boucle le 29 juin à Florence semblaient alors quasiment nulles. Et pourtant, le double tenant du titre est déjà remonté sur son vélo et semble en avance sur sa récupération. A tel point qu'il n'écarte plus la possibilité de défendre son titre.

Tour de France : Le retour de Vingegaard bouleverse la donne ! https://t.co/0tnLzRWGn2 pic.twitter.com/U8skKYTNJp — le10sport (@le10sport) May 6, 2024

Vingegaard y croit !

« C'est la première fois que je remonte sur le vélo et que je sors. Et ça fait vraiment du bien d'être enfin capable de rouler, comme si tout était normal à nouveau. Enfin, pouvoir rouler sur la route, c'est vraiment incroyable. J'ai vraiment hâte de passer aux étapes suivantes. Je me sens bien. Ça (sa blessure) s'améliore de jour en jour. Je ne suis pas encore à 100% physiquement, mais ça va de mieux en mieux. Bien sûr, j'espère être là pour le départ du Tour de France. Nous ne savons pas exactement où j'en serai au niveau de ma rééducation à ce moment-là, mais je ferai tout ce que je pourrai pour y arriver en pleine forme », lâche Jonas Vingegaard dans des propos rapportés par L'EQUIPE .

«Gagner le Tour sera difficile pour Jonas mais ce n'est certainement pas impossible»