Formule 1

Formule 1 : Pierre Gasly est satisfait satisfait de sa performance !

Publié le 10 septembre 2021 à 22h35 par La rédaction mis à jour le 10 septembre 2021 à 22h39

Pierre Gasly, a décroché la sixième place pour les Qualifications Sprint, sur le circuit de Monza. Le pilote d'AlphaTauri est enchanté de sa performance.

Ce week-end, Pierre Gasly va souffler sa première bougie de son succès à Monza après avoir gagné, il y a un an, sa première victoire en Formule 1 au Grand Prix d’Italie. Mais cette saison, l’organisation sera différente : essais qualificatif, le vendredi, et les Qualificatifs, le samedi. Dès le premier jour de qualification, Pierre Gasly s’est positionné à la sixième place pour la grille de à Monza. Le pilote d'AlphaTauri est heureux de sa qualification.

« Ma sixième position ? Je suis très satisfait »