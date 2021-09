Formule 1

Formule 1 : Pierre Gasly affiche sa satisfaction après le Grand Prix des Pays-Bas

Publié le 5 septembre 2021 à 21h35 par La rédaction

Premier Français à l’arrivée du Grand Prix des Pays-Bas, Pierre Gasly s’est exprimé sur son week-end et sur le bon travail d’Alpha Tauri.

Pierre Gasly a été le premier des « autres pilotes » ! Parti en 4ème position, le Français a réussi à conserver sa place durant toute la course. Le pilote Alpha Tauri a bien tenu face aux Ferrari de Charles Leclerc et de Carlos Sainz Jr, qui ont fini 5ème et 7ème, puis à l'Alpine Renault de Fernando Alonso, qui termine à la 6ème place.

« Pour nous, c’est difficile de faire mieux »