Formule 1

Formule 1 : La satisfaction de Lewis Hamilton après le Grand Prix des Pays-Bas

Publié le 5 septembre 2021 à 19h35 par La rédaction mis à jour le 5 septembre 2021 à 19h37

Arrivé 2ème du Grand Prix des Pays-Bas, Lewis Hamilton s’est exprimé sur sa course et sur Max Verstappen.

Ce n’est pas un dimanche heureux pour Lewis Hamilton ! Après avoir perdu la course à Zandvoort, et étant distancé de plus de 20 secondes par Max Verstappen, Lewis Hamilton a perdu la tête du championnat. Le Britannique est désormais devancé de trois points par le pilote néerlandais (224,5 points à 221,5.) Max Verstappen a brillé à domicile au volant d'une Red Bull compétitive. Parti deuxième sur la grille de départ, Lewis Hamilton a essayé de pousser sa Mercedes au maximum, mais a trouvé plus fort.

« Honnêtement, cela a été un week-end incroyable »