Formule 1

Formule 1 : Le patron de Red Bull égratigne la FIA après le Grand Prix de Belgique !

Publié le 4 septembre 2021 à 12h35 par La rédaction mis à jour le 4 septembre 2021 à 12h38

Malgré un Grand Prix de Belgique mouvementé à cause du temps pluvieux, une partie des points a été attribuée aux pilotes. Ce qui a agacé Christian Horner, patron de Red Bull.

Le Grand Prix de Belgique, sur le circuit de Spa - Francorchamps, a tourné court en raison de la météo le week-end dernier. La course a malgré tout été remportée par Max Verstappen, suivi par la Williams de George Russell et de la Mercedes de Lewis Hamilton, après plusieurs tours de pistes derrière la voiture de sécurité. La moitié des points a tout de même été attribuée aux pilotes, un choix de la FIA qui a agacé certains pilotes dont Lando Norris, mais aussi le directeur de Red Bull, Christian Horner.

« Une mauvaise chose de donner des points pour deux tours »