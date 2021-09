Formule 1

Formule 1 : Lando Norris affiche son incompréhension après Spa !

Publié le 1 septembre 2021 à 19h35 par La rédaction

Après l’original Grand Prix de Belgique, Lando Norris a fait part de ses doutes sur la décision de la direction de course de n’attribuer que la moitié des points.

Parmi les choses inédites vécues par les pilotes sur le circuit de Spa-Francorchamps, l’attribution des points a quelque peu surpris. À cause d’une piste détrempée et quasiment impraticable, les pilotes n’ont réalisé finalement qu’un tour de circuit lors du Grand Prix de Belgique. Et la direction de couse a pris la décision de ne délivrer que la moitié des points. Le pilote de l’écurie McLaren Lando Norris, qui a terminé 14ème et n’en a donc pas obtenu, a fait part de son compréhension.

« Ce n'était pas une course »