Formule 1

Formule 1 : La FIA répond à Verstappen et Ricciardo !

Publié le 31 août 2021 à 23h35 par La rédaction

Le Grand Prix de Spa achevé après quatre tours a provoqué l'ire de plusieurs pilotes parmi lesquels Max Verstappen et Daniel Ricciardo. La FIA a tenu à prendre en considération leurs revendications.

Le Grand Prix de Belgique ce dimanche s’est déroulé dans des conditions difficiles. Démarrée avec trois heures de retard à cause d’une météo très capricieuse, la course s’est terminée après quatre tours. Assez pour distribuer des points aux 10 premiers pilotes. Daniel Ricciardo et Max Verstappen en ont profité mais cela n’a pas changé leurs opinions. Les deux pilotes ont proposé que si des précipitations étaient annoncées, la course pourrait démarrer en avance sur l’heure prévue.

La FIA pas opposé à cette proposition