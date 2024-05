Mercato : Le PSG recalé quatre fois par un club étranger ?

Thomas Bourseau

Le PSG a certes éliminé le FC Barcelone en quarts de finale de la Ligue des champions le 16 avril dernier à Montjuic (4-1). Toutefois, le club parisien serait particulièrement intéressé par quatre jeunes joueurs plus que prometteurs du Barça en les personnes de Lamine Yamal, Gavi, Pedri et Pau Cubarsi. Pour autant, la réponse serait claire et un quadruple refus est d’actualité.

Au sein de l’effectif du FC Barcelone, le PSG aimerait faire quelques courses dans le cadre du mercato si l’on en croit divers médias à la fois français et étrangers. L’Equipe affirmait d’ailleurs ces dernières semaines que le profil de Gavi serait à l’étude par le président Nasser Al-Khelaïfi et le conseiller football Luis Campos depuis l’été dernier avec des contacts récurrents à signaler.

Le PSG s’éprend des pépites du FC Barcelone ?

Mais ce ne serait pas tout. En plus de l’international espagnol de 19 ans, le PSG ciblerait le dernier joyau de La Masia nommé Lamine Yamal (16 ans). La presse fait état d’un éventuel transfert de Yamal à 200M€. Une somme que le Paris Saint-Germain ne serait pas contre mettre sur la table afin de s’attacher les services de l’ailier déjà international avec La Roja. Il en irait de même pour le défenseur central Pau Cubarsi (17 ans), profil qui intéresserait la direction du Paris Saint-Germain.

«Fou de rage», Dembélé fait dégoupiller un joueur du PSG https://t.co/KX07fqmEEJ pic.twitter.com/xejK7X0HyA — le10sport (@le10sport) May 3, 2024

Le Barça tape du poing sur la table : Yamal, Cubardi, Gavi et Pedri jugés intransférables