Formule 1 : Ricciardo dévoile sa solution pour éviter de nouvelles polémiques !

Publié le 31 août 2021 à 12h35 par La rédaction

Après la course inédite ayant eu lieu sur le circuit de Spa-Francorchamps, Daniel Ricciardo estime qu’il faut avancer l’heure du départ pour bénéficier de meilleures conditions.

4ème du Grand Prix de Belgique, Daniel Ricciardo était plutôt remonté à l’issue de la course. Alors que le circuit de Spa-Francorchamps était détrempé et que les conditions étaient dantesques, les pilotes n’ont finalement réalisé qu’un seul tour de piste. Des points ont tout de même été distribués, ce qui a pu provoquer l’incompréhension de certains. L’Australien estime détenir une solution pour éviter de renouveler ce genre de situation.

« Si vous avez un départ à 11 heures, vous avez une fenêtre beaucoup plus grande pour obtenir des opportunités »