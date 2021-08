Formule 1

Formule 1 : Max Verstappen revient sur sa victoire controversée en Belgique !

Publié le 29 août 2021 à 20h35 par La rédaction

Vainqueur en Belgique pour la reprise de la F1, Max Verstappen a profité de sa pole positon et des conditions très difficiles. Et le Néerlandais a reconnu que cette victoire était un peu amère pour lui.

Ce dimanche, la Formule 1 reprenait ses droits après une petite trêve. Pour se remettre en selle, les pilotes avaient pris rendez-vous en Belgique au circuit de Spa-Francorchamps. Passé deuxième derrière Lewis Hamilton au classement général, Max Verstappen devait répondre présent afin de mettre la pression sur le pilote de l’écurie Mercedes. Et c’est chose faite. Si la course a été interrompue avant la fin, Verstappen a tout de même été déclaré vainqueur, ce que lui permet de revenir à 3 unités de Lewis Hamilton. Après la course, le Néerlandais s’est satisfait de cette victoire mais a déclaré qu’il aurait aimé gagner d’une autre manière.

« C’est une victoire, mais c’est pas comme ça que vous voulez gagner »