Formule 1

Formule 1 : L'énorme déclaration de Fernando Alonso sur son avenir !

Publié le 28 août 2021 à 15h35 par La rédaction

À 40 ans, Fernando Alonso réalise une saison assez convaincante en Formule 1. L'Espagnol pourrait bien continuer à piloter au plus haut niveau si ses performances le permettent.

Fernando Alonso semble encore être en possession de nombreuses ressources. À 40 ans, l'Espagnol est loin de faire de la figuration sur les pistes au volant de sa monoplace Alpine. Alors que sa présence au sein du paddock a été parfois remis en cause cette saison par certains détracteurs, notamment en raison de son âge avancé, Fernando Alonso a montré qu'il pouvait encore jouer les premiers rôles en Formule 1, comme lors du dernier Grand Prix de Hongrie, où l'ancien champion du monde a terminé quatrième. Pour Alonso, l'âge n'est pas un paramètre à prendre en compte.

« Ce n’est pas une question d’âge, c’est une question de chronomètre »