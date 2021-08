Formule 1

Formule 1 : Le bilan de Verstappen pour les essais à SPA !

Publié le 27 août 2021 à 22h35 par La rédaction

Max Verstappen va tenter de profiter du Grand Prix de SPA afin de refaire son retard sur Lewis Hamilton. Les essais se sont révélés concluants malgré un léger accident.

Le duel Max Verstappen - Lewis Hamilton va connaître un nouveau chapitre lors de ce Grand Prix de Belgique à Spa. Les deux pilotes sont pour le moment séparés par seulement huit points, en faveur de l'Anglais. Mais le Néerlandais réalise une superbe saison (il a d'ailleurs gagné un Grand Prix de plus que son concurrent). De quoi espérer remporter le premier titre de sa carrière ?

Verstappen content des premiers essais