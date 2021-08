Formule 1

Formule 1 : Fernando Alonso revient sur sa rivalité avec Lewis Hamilton !

Publié le 25 août 2021 à 17h35 par La rédaction

Se partageant les victoires en 2007, Fernando Alonso et Lewis Hamilton n’avaient pas de très bons rapports. Mais Alonso ne blâme pas le Britannique.

Fernando Alonso et Lewis Hamilton étaient coéquipiers au sein de McLaren en 2007. Mais leurs relations s’étaient quelque peu dégradées lors que les deux pilotes luttaient pour le titre en Formule 1. Pour autant, l’Espagnol ne tient absolument pas rigueur de cela au septuple champion du monde. Bien au contraire, selon Alonso, ces petites tensions venaient de leur écurie.

«Honnêtement je pense, et il sera probablement d’accord, que l’équipe n’a pas géré la situation»