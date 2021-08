Formule 1

Formule 1 : Ce message très fort sur Fernando Alonso !

Publié le 22 août 2021 à 16h35 par La rédaction

Si Fernando Alonso a relevé la tête son début de saison n'était pas du même acabit. Et le pilote espagnol avait conscience de ses failles comme l'explique Marcin Budowski.

A 40 ans, Fernando Alonso a réalisé son come-back en Formule 1, à la manière de Michael Schumacher entre 2010 et 2012. Ses débuts ont été très compliqués avec seulement 5 points pris sur les cinq premiers grands prix. Par la suite, l'Espagnol a relevé la tête, preuve en est sa superbe course en Hongrie, où il a terminé à la quatrième place et a joué un rôle décisif dans la victoire d'Esteban Ocon en résistant très longtemps à Lewis Hamilton.

«Il nous manque deux dixièmes, mais ça vient de moi»