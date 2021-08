Formule 1

Formule 1 : Ricciardo revient sur l'accident entre Verstappen et Hamilton !

Publié le 21 août 2021 à 14h35 par La rédaction

Pour Daniel Ricciardo, l’accident entre Lewis Hamilton et Max Verstappen à Silverstone est anecdotique. Seulement un incident de course.

La rivalité entre Lewis Hamilton et Max Verstappen se matérialisait jusque là par un respect mutuel entre les deux pilotes. Mais l’accident survenu lors du Grand Prix de Grande-Bretagne a quelque peu fragilisé les relations. Le Néerlandais n’a heureusement pas été blessé. Mais cette collision a fait ressurgir les débats sur les accrochages en Formule 1 et les polémiques qui peuvent avoir lieu lorsqu’un incident a lieu dans n’importe quel sport de haut niveau. Pour Daniel Ricciardo, il ne faut pas en faire une affaire d’état. Il s’agit là simplement d’un fait de course, sans aucune faute de part et d’autre.

« Il était inévitable qu'à un moment donné de la saison, un épisode comme celui-ci se produise »