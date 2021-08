Formule 1

Formule 1 : L'écurie de Vettel envoie un message très fort !

Publié le 20 août 2021 à 19h35 par La rédaction

7e du classement constructeurs, Aston Martin réalise une saison plus que correcte grâce à son duo Stroll-Vettel

7e du classement des constructeurs, Aston Martin est dans la roue d'Alpine et d'Alpha Tauri et peut continuer à rêver d'un top 5. Une performance qui n'apparaissait pas comme une évidence pour une écurie orpheline de sa vedette, Sergio Pérez, transféré à Red Bull. Mais le retour en grâce de Sebastian Vettel, notamment 2e à Bakou, a réduit les craintes de l'écurie britannique.

Aston Martin fière et ambitieuse