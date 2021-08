Formule 1

Formule 1 : Gasly à son meilleur niveau ? La réponse !

Publié le 19 août 2021 à 16h35 par La rédaction

Pierre Gasly réalise une saison remarquable avec une belle 8e place au général. Est-il pour autant dans la forme de sa vie ?

Si Esteban Ocon a gagné un grand prix cette saison, il n'est pourtant pas le Français le mieux classé au général. Pierre Gasly culmine à une belle 8e place. Le pilote d'Alpha Tauri n'a certes décroché qu'un seul podium, mais il se distingue surtout par une formidable régularité, ayant obtenu des points dans 8 des 11 Grands Prix disputés. La question peut se poser : Gasly est-il au sommet de son art ?

Le secret ? La stabilité