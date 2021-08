Formule 1

Formule 1 : Red Bull annonce la couleur pour la suite de la saison !

Publié le 18 août 2021 à 13h35 par La rédaction

Alors que la Formule 1 traverse sa trêve estivale, Christian Horner, le manager de l'écurie Red Bull, a fait le point sur la saison. Le Britannique assure que rien n'est encore joué pour le titre disputé contre Mercedes.

Christian Horner garde espoir dans la lutte pour le titre de champion du monde de Formule 1. Longtemps leader sur la première partie de l'année, Max Verstappen a dû composer avec la malchance, notamment lors du dernier Grand Prix de Hongrie, où le Néerlandais n'a pas pu faire mieux qu'une neuvième place après un violent accrochage dès le début de la course. Au classement général, Lewis Hamilton est alors en tête avec 195 points, juste devant les 187 unités de Max Verstappen.

« Nous sommes prêts à nous battre dans la seconde moitié de ce championnat »