Formule 1

Formule 1 : La grande annonce de Gasly sur son avenir chez Red Bull !

Publié le 17 août 2021 à 15h35 par La rédaction

Alors que la saison de Formule 1 traverse actuellement sa trêve estivale, Pierre Gasly ne sait toujours pas s'il sera promu chez Red Bull l'année prochaine. Le Français espère avoir des réponses dans les prochaines semaines.

Pierre Gasly a du mal à se projeter sur son futur en Formule 1. Le pilote français est sous contrat avec Red Bull mais pilote pour la filiale AlphaTauri depuis sa rétrogradation en 2019. Pourtant, c'est bien depuis ce changement radical que Gasly enchaîne les grosses performances. Le Français a notamment remporté le premier Grand Prix de sa carrière à Monza en 2020. Alors qu'il a terminé à une satisfaisante 6ème place en Hongrie avant la trêve estivale, Pierre Gasly semble toujours être dans l'attente de savoir quelle monoplace il pilotera en 2022.

« C'est entre les mains de Red Bull »