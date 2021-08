Formule 1

Formule 1 : L'incroyable refus de Nico Rosberg !

Publié le 16 août 2021 à 17h35 par La rédaction

Retraité de la Formule 1 depuis 2016, Nico Rosberg aurait pu continuer sa carrière après cette date. Mercedes était prêt à le faire resigner à un prix incroyable !

Nico Rosberg aura marqué la Formule 1 lors de ses 10 années en tant que pilote professionnel. Avec 206 courses pour 23 victoires et 57 podiums, l'Allemand a surtout épaté lors de la saison 2016 où il a remporté le titre de Champion du Monde de Formule 1 devant Lewis Hamilton et Daniel Riccardo. Alors au sommet de sa gloire, Rosberg décide d'arrêter sa carrière décrétant avoir réalisé son rêve.

Mercedes était prêt à faire un sacrifice pour garder son pilote