Formule 1

Formule 1 : Mercedes annonce la couleur pour la fin de saison !

Publié le 8 août 2021 à 10h35 par La rédaction

Cette saison, la Formule 1 offre un formidable duel entre Red Bull et Mercedes. De quoi créer une véritable effervescence chez les fans mais également au sein des deux écuries.

Cette saison, la Formule 1 voit un véritable duel se dérouler. Mercedes a certes remporté tous les titres constructeurs depuis 2014, mais cette année Red Bull semble bien décidé à mettre en difficulté l'écurie allemande, comme en témoigne les performances de Max Verstappen, 2e à 8 petites unités de Lewis Hamilton. Au classement constructeurs, Red Bull dispose de douze points de retard sur Mercedes.

Toto Wolff veut tout faire pour gagner