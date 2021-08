Formule 1

Formule 1 : Esteban Ocon s'enflamme encore pour sa victoire en Hongrie !

Publié le 7 août 2021 à 12h35 par H.G.

Alors qu’il a remporté le Grand Prix de Hongrie la semaine passée, Esteban Ocon est encore sur un nuage plusieurs jours après son exploit.

« Quelle première victoire en Formule 1 pour le Français Esteban Ocon au Grand Prix de Hongrie ! Avec ce premier succès pour l’écurie Alpine, c’est aussi l’industrie automobile française qui est mise à l’honneur. Bravo à eux », écrivait Emmanuel Macron sur son compte Twitter la semaine passée pour féliciter Esteban Ocon de sa victoire au Grand Prix de Hongrie au terme d’une course parfaitement maitrisée face à Sebastian Vettel (arrivé deuxième mais finalement disqualifié quelques heures plus tard). Ainsi, un an après Pierre Gasly à Monza, un nouveau pilote français a réussi à monter sur la plus haute marche du podium en Formule 1. Et le moins que l’on puisse dire est qu’une semaine plus tard, Esteban Ocon est toujours sur son petit nuage.

« Je m’en souviendrai pour toujours »