Formule 1

Formule 1 : Carlos Sainz affiche de grosses ambitions avec Ferrari !

Publié le 6 août 2021 à 20h35 par La rédaction

Troisième du Grand Prix de Hongrie, Carlos Sainz réalise une belle saison avec Ferrari. Et le pilote espagnol voit plus loin encore.

Lors du GP de Hongrie, Carlos Sainz a décroché, au bout d'une course haletante, la 3e place. Un joli strapontin qui consolera Ferrari après l'accident et la fin de course de Charles Leclerc. L'Espagnol confirme les attentes placées en lui. À 26 ans, le pilote a décroché le 4e podium de sa carrière, et réalise une saison de bonne facture, avec une 6e place au classement général. Ses ambitions ne s'arrêtent pas là.

Sainz veut emmener Ferrari vers le titre ?