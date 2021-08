Formule 1

Formule 1 : Les révélations d'Alpine sur la victoire d'Esteban Ocon !

Publié le 6 août 2021 à 11h35 par La rédaction

Avec la victoire d'Esteban Ocon au Grand Prix de Hongrie, Alpine a enregistré son premier succès depuis son changement d'identité. Au sein de l'écurie française, le pilote de 24 ans a fait forte impression.

Lors d'une course au scénario incroyable au Grand Prix de Hongrie, Alpine a su tirer son épingle du jeu sur le Hungaroring. Dès le premier virage, un impressionnant accrochage a entraîné l'abandon de cinq pilotes. Après un nouveau départ arrêté, Esteban Ocon s'est bien positionné en prenant la deuxième place. Dès le sixième tour, le pilote français a pris la tête de la course, qu'il n'a plus jamais quitté. Ocon est ainsi devenu le 14ème Français de l'histoire à s'imposer lors d'un Grand Prix de Formule 1.

« Il n'a pas commis la moindre erreur »