Formule 1 : Mercedes rassure sur l'état de santé de Lewis Hamilton !

Publié le 5 août 2021 à 15h35 par La rédaction

Deuxième du Grand Prix de Hongrie, Lewis Hamilton a été victime d'un malaise à la suite de sa course folle. Mercedes a toutefois donné de bonnes nouvelles concernant le Britannique.

La course du Grand Prix de Hongrie n'aura décidément pas été une partie de plaisir pour Lewis Hamilton. Dernier après une erreur de la part de son écurie qui l'a contraint à un arrêt au stand prématuré, Hamilton a fait une remontée folle. Mais bloqué par la défense de Fernando Alonso pendant près de dix tours, l'Anglais a échoué à la 2e place, finissant 3e jusqu'à la disqualification de Sebastian Vettel.

Hamilton va mieux