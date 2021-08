Formule 1

Formule 1 : L'émotion de George Russell après ses premiers points avec Williams !

Publié le 4 août 2021 à 23h35 par La rédaction

Le Grand Prix de Hongrie aura livré son lot de surprises. Présent en Formule 1 depuis 2019, George Russell a enfin marqué ses premiers points au volant de sa Williams.

Sur tous les plans, le Grand Prix de Hongrie a été surprenant. Dès le début de la course, le ton était donné avec un impressionnant accrochage ayant entraîné l'abandon de cinq pilotes. Alors que le Français Esteban Ocon a signé une victoire inattendue sur le Hungaroring, George Russell a lui goûté la joie d'inscrire ses premiers points en Formule 1. Avec sa huitième place, le Britannique a également réalisé sa meilleure performance en carrière au sein de sa monoplace Williams.

« J'ai réellement versé une larme »