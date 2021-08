Formule 1

Formule 1 : Alonso se livre sur son rôle dans la victoire d'Ocon en Hongrie !

Publié le 3 août 2021 à 17h35 par La rédaction

Si Esteban Ocon a remporté son premier Grand Prix ce dimanche, il le doit aussi à son coéquipier Fernando Alonso. L'Espagnol auteur d'une défense impressionnante a bloqué la remontée fulgurante de Lewis Hamilton.

Le Grand Prix de Hongrie a vu la consécration d'Esteban Ocon, qui a remporté le premier Grand Prix de sa jeune carrière, il a aussi été le théâtre d'un affrontement entre deux vétérans de la Formule 1. Fernando Alonso et Lewis Hamilton ont livré un duel impressionnant pendant plus de dix tours. Si au final Hamilton a dépassé l'Espagnol, le temps précieux perdu dans ce coude-à-coude a permis à Ocon (coéquipier d'Alonso chez Alpine) de s'imposer.

« Je savais que chaque tour durant lequel je pouvais le tenir derrière était essentiel pour la victoire d’Esteban »