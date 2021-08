Formule 1

Formule 1 : La satisfaction de Fernando Alonso après le Grand Prix de Hongrie !

Publié le 2 août 2021 à 12h35 par La rédaction

Auteur de sa meilleur performance de l'année en ayant terminé quatrième du Grand Prix de Hongrie, Fernando Alonso est toujours au plus haut niveau à 40 ans.

Le Hungaroring a beaucoup réussi à Alpine. Au terme d'un scénario fou où cinq pilotes ont dû abandonner après un accrochage dès le premier virage, l'écurie française a su tirer son épingle du jeu après le nouveau départ de la course. Esteban Ocon a lui tenu bon pour remporter le premier Grand Prix de sa carrière. Alors que Sebastian Vettel a été déclassé malgré sa deuxième place, Fernando Alonso termine finalement à la quatrième position de la course. Si l'Espagnol estime qu'il pensait à la victoire, l'ancien champion du monde se satisfait tout de même de son résultat.

« J'avais le rythme pour gagner la course probablement »