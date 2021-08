Formule 1

Formule 1 : La joie d’Esteban Ocon après sa victoire en Hongrie !

Publié le 1 août 2021 à 18h35 par La rédaction mis à jour le 1 août 2021 à 18h38

Ce dimanche, Esteban Ocon est devenu le 14ème pilote français à s’imposer sur un Grand Prix. Après cette course folle, le pilote de l’écurie Alpine n’a pas caché son immense joie.

Comme toujours, la Formule 1 nous a gratifié d’un week-end de folie. Surtout pour les Français… Près d’un an après la victoire historique de Pierre Gasly au Grand Prix d’Italie, Esteban Ocon a imité le pilote de l’écurie AlphaTauri en Hongrie. Au terme d’une course haute en intensité et en rebondissements, Ocon a glané sa première victoire en Grand Prix. Après avoir pris la tête de la course dès le 6ème tour, Esteban Ocon et son Alpine n’ont plus quitté la place de leader. De quoi combler de joie le pilote français.

« Je peux vous dire qu'on va vivre un sacré lundi ! »