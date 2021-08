Formule 1

Formule 1 : Le coup de gueule de Lewis Hamilton contre Red Bull !

Publié le 1 août 2021 à 14h35 par La rédaction

Depuis l'incident de Silverstone entre Max Verstappen et Lewis Hamilton, la tension monte entre Red Bull et Mercedes. Et en marge du rendez-vous du week-end en Hongrie, le pilote britannique a fait le point.

L'accrochage entre Max Verstappen et Lewis Hamilton au premier tour du Grand Prix de Silverstone restera comme l'un des événements majeurs de la saison. D'abord car il constitue un tournant sportif, puisqu'il a relancé le Britannique au championnat du monde, mais surtout médiatique. Red Bull et Mercedes se livrent une guerre médiatique sans merci, qui a encore pris un nouveau tournant avec les sifflets des spectateurs des qualifications du Grand Prix de Hongrie.

Hamilton accuse Red Bull !