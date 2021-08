Formule 1

Formule 1 : Mercedes répond aux sifflets contre Lewis Hamilton !

Publié le 1 août 2021 à 10h35 par La rédaction

Lors des qualifications du Grand Prix de Hongrie, Lewis Hamilton a été victime de huées de la part des supporters de Max Verstappen. Une attitude qui excède Toto Wolff

Le Grand Prix de Silverstone et l'accrochage entre Max Verstappen et Lewis Hamilton restent encore dans tous les esprits. A la bataille sur la piste a succédé une guerre médiatique entre Red Bull et Mercedes. Chacun se renvoie la faute mutuellement. De quoi exacerber les tensions jusque dans le grand public. Les qualifications du Grand prix de Hongrie, remportées par Lewis Hamilton, l'ont d'ailleurs prouvé. L'Anglais a été victime d'une bronca après l'annonce de sa pole position.

Wolff regrette cette attitude