Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Verstappen... Mercedes en rajoute une couche après Silverstone !

Publié le 31 juillet 2021 à 11h35 par La rédaction

L'incident de Silverstone entre Lewis Hamilton et Max Verstappen reste dans les mémoires. Toto Wolff, directeur de Mercedes, s'est de nouveau prononcé sur le sujet.

La course de Silverstone a laissé des traces. L'accident de Max Verstappen (sorti d'un virage, le Néerlandais est rentré dans le mur de pneu dès le premier tour) n'a pas eu que des conséquences sur le classement du championnat du monde. L'incident a surtout raviver la flamme de la discorde entre Mercedes et Red Bull Racing. Les deux écuries concurrentes ainsi que leurs pilotes ne cessent de se rejeter la faute : Verstappen accuse ainsi Lewis Hamilton d'être "irrespectueux" quand le septuple champion du monde lui rétorque qu ' ‹‹il sait aborder les virages et les dépassements ››.

Toto Wolff en rajoute une couche