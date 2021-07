Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Verstappen... La grosse décision de la FIA après l'incident de Silverstone !

Publié le 28 juillet 2021 à 9h35 par La rédaction

Alors que l'on pensait l'incident clos, Max Verstappen et Lewis Hamilton ont été convoqués par la FIA après le crash du Néerlandais à Silverstone.

On pensait l'histoire terminée, mais il n'en serait rien. Lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, Max Verstappen a dû abandonner dès les premiers tours de piste après un impressionnant accrochage avec Lewis Hamilton. Alors que le pilote Red Bull a été contraint d'abandonner la course, le Britannique s'est lui imposé à domicile, sur le circuit de Silverstone. De quoi totalement relancer le championnat du monde, puisqu'au classement général, Verstappen compte 185 points, devant les 177 unités d'Hamilton. Pour autant, la direction de Red Bull Racing a porté réclamation après l'incident, que la FIA compte bien mettre au clair.

Hamilton et Verstappen convoqués jeudi