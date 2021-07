Formule 1

Formule 1 : Les confidences de Pierre Gasly avant le Grand Prix de Hongrie !

Publié le 27 juillet 2021 à 20h35 par La rédaction

Alors que le Grand Prix de Hongrie se tient ce week-end, Pierre Gasly compte bien marquer des points au classement général. Le pilote AlphaTauri s’est exprimé sur ses objectifs à Budapest.

Neuvième au classement général sur son AlphaTauri, Pierre Gasly réalise une saison plutôt correcte en Formule 1. Le pilote tricolore n’a pourtant pas marqué de points lors de la dernière course à Silverstone en terminant 11ème. Pour cette raison, Pierre Gasly espère bien redresser la barre dès ce week-end à Budapest lors du Grand Prix de Hongrie. Le Français s’est exprimé avant le début des hostilités sur ses chances et les objectifs de son écurie.

« Nous aurons besoin de faire un très bon week-end »