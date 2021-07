Formule 1

Formule 1 : Ce message fort sur l’avenir de Pierre Gasly !

Publié le 14 juillet 2021 à 23h35 par La rédaction

Actuellement pilote chez AlphaTauri dans l’équipe réserve de Red Bull, Pierre Gasly réalise une bonne saison et envoie un message fort à ses dirigeants. Helmut Marko s’est d’ailleurs exprimé sur l’avenir du pilote tricolore avant le Grand Prix de Grande-Bretagne.

Pierre Gasly réalise une saison plutôt bonne chez AlphaTauri, et semble avoir gagné en maturité. Le pilote tricolore s’affirme en Formule 1 et envoie un message fort à Red Bull pour l’avenir. Si la situation de Pierre Gasly n’est pas encore très claire, le Français aura à cœur de briller à Silverstone ce week-end et montrer une nouvelle fois qu’il est un pilote très sérieux. Helmut Marko, dirigeant chez Red Bull, s’est exprimé sur les performances de Pierre Gasly et a évoqué son avenir.

« Nous verrons la question des pilotes à l’été pendant la pause »