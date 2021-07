Formule 1

Formule 1 : Mick Schumacher reçoit un énorme message pour son avenir chez Haas !

Publié le 13 juillet 2021 à 22h35 par B.C.

Alors que Mick Schumacher peine à s’illustrer cette saison chez Haas, Bernie Ecclestone estime que l’Allemand doit changer d’écurie.

Champion de Formule 2 la saison dernière, Mick Schumacher a fait ses grands débuts en F1 cette année, au volant d’une monoplace Haas. Jusqu’à maintenant, les premiers pas de l’Allemand sont compliqués puisque ce dernier n’a pas inscrit le moindre point au classement général, pointant à la 18e place. Le bilan n’est pas mieux pour Haas, dernière du classement des constructeurs. Alors que le fils de Michael Schumacher peut se rassurer comme il peut en engrangeant de l’expérience en Formule 1, Bernie Ecclestone estime de son côté que le jeune pilote de 22 ans doit rapidement changer d’écurie.

« Il mérite de piloter une meilleure voiture »