Formule 1

Formule 1 : George Russell se confie sur son avenir chez Mercedes !

Publié le 13 juillet 2021 à 14h35 par La rédaction

Alors que George Russell arrive contre toute attente à performer sur sa Williams cette saison, de nombreuses rumeurs tournent autour du pilote britannique et d’une possible arrivée chez Mercedes. Ce dernier s’est récemment exprimé sur son avenir en Formule 1, et ne veut pas presser les choses.

George Russell est annoncé par beaucoup comme le futur coéquipier de Lewis Hamilton chez Mercedes. Présent cette année avec Williams en Formule 1, le pilote Britannique réalise des performances honorables et peu attendues tant sa voiture est mauvaise. Une preuve du talent de George Russell qui aspire à devenir l’un des meilleurs pilotes au monde, à l’image de Max Verstappen il y a quelques années. Cependant, son avenir chez Mercedes ne semble pas encore clair et défini notamment car Lewis Hamilton qui a récemment prolongé, ne voudrait pas avoir George Russell dans ses pattes. Une situation bizarre sur laquelle le pilote Williams s’est exprimé avant le Grand Prix de Grande-Bretagne.

« Rien n’a été signé ni scellé, et rien ne sera annoncé à Silverstone »