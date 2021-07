Formule 1

Formule 1 : Cet ancien pilote encense Max Verstappen !

Publié le 13 juillet 2021 à 11h35 par La rédaction

En tête au classement général cette saison, Max Verstappen n’a jamais été aussi proche du titre de champion du monde. Dominateur sur les dernières courses, le pilote Red Bull a récemment reçu les compliments d’une bonne connaissance à lui, Nico Hülkenberg.

Max Verstappen semble inarrêtable depuis plusieurs courses et s’envole dangereusement au classement général. Leader devant Lewis Hamilton, le pilote Red Bull a tout pour remporter son premier titre de champion du monde cette année. Alors que le Grand Prix de Grande-Bretagne prend place ce week-end, le Néerlandais voudra confirmer sa bonne forme et s’imposer à Silverstone. Nico Hülkenberg, ancien pilote de F1 aujourd’hui réserviste chez Aston Martin, s’est exprimé sur l’impressionnante saison de Max Verstappen.

« Il est sur une très bonne vague de succès en ce moment »