Formule 1 : Lewis Hamilton s'exprime sur la rivalité avec Red Bull !

Publié le 12 juillet 2021 à 16h35 par La rédaction

Alors qu'il ne parvient pas à rattraper Max Verstappen au classement général, Lewis Hamilton apprécie tout de même cette rivalité. Pour le Britannique, cette confrontation est une source de motivation supplémentaire.

Le championnat du monde 2021 de Formule 1 est plus que jamais indécis. Après quatre années de règne sans partage depuis 2017, Mercedes semble marquer le pas cette saison face à Red Bull. Leader au classement général avec 182 points, Max Verstappen reste sur quatre victoires consécutives en Grand Prix. Derrière, Lewis Hamilton tente de suivre la cadence avec 150 unités. Alors qu'un nouveau système de qualifications sprint va être testé lors du prochain Grand Prix de Silverstone ce week-end, Hamilton estime que cette rivalité avec Red Bull est stimulante pour lui.

« Cette bataille avec Red Bull revigore l'amour que j'ai pour ce sport »