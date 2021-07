Formule 1

Formule 1 : Esteban Ocon envoie un message fort avant Silverstone !

Publié le 11 juillet 2021 à 17h35 par H.G.

Alors qu’il connait une véritable mauvaise passe, Esteban Ocon se dit déterminé à l’idée de corriger le tir dès la prochaine course qui aura lieu sur le circuit de Silverstone.

Au moment où Fernando Alonso monte en puissance chez Alpine, c’est son acolyte Esteban Ocon qui se met à caler. En effet, le pilote français traverse dernièrement une mauvaise passe avec aucun point inscrit lors des quatre dernières courses et un abandon lors du Grand Prix d’Autriche. Cependant, bien qu’il pointe actuellement à la treizième place du classement, Esteban Ocon refuse de baisser les bras et a envoyé un message plein de détermination avant le Grand Prix de Grande-Bretagne prévu dimanche prochain à Silverstone.

« On sera sur de nouvelles bases et je devrais revenir plus fort »