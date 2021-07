Formule 1

Formule 1 : Les confidences d’Esteban Ocon sur sa mauvaise passe !

Publié le 7 juillet 2021 à 13h35 par La rédaction

Après avoir prolongé chez Alpine, Esteban Ocon est bien loin de ses standards ces derniers temps. Dimanche dernier lors du Grand Prix d’Autriche, le pilote français a abandonné. Esteban Ocon s’est exprimé sur cette mauvaise passe et l’adaptation à venir chez Alpine.

Esteban Ocon traverse une période assez compliquée sur les circuits de Formule 1. Le pilote Alpine a abandonné lors du Grand Prix d’Autriche dimanche dernier, et n’a marqué aucun point sur ses 4 dernières courses. 13ème au classement général, le tricolore est dans une vraie période de doute, et va devoir rebondir rapidement pour justifier la confiance que lui a donnée son écurie. Avant de débarquer en Grande-Bretagne dans 10 jours, Esteban Ocon s’est exprimé sur les changements nécessaires sur sa voiture pour performer de nouveau.

« Nous allons repartir à Silverstone avec autant de pièces changées que possible »