Formule1

Formule 1 : Les regrets de Pierre Gasly après le Grand Prix d'Autriche !

Publié le 6 juillet 2021 à 20h35 par La rédaction

Arrivé à une honorable 9ème place ce dimanche au Grand Prix d’Autriche, Pierre Gasly a malgré tout exprimé des regrets.

Neuvième au terme d’une course haletante en Autriche au volant de son AlphaTauri, Pierre Gasly est resté sur sa faim. Le pilote français de 25 ans, qui avait pris le départ en sixième position est arrivé neuvième et a donc fini dans les points. Pourtant, l’actuel neuvième du classement général des pilotes, avec 39 points s’est montré déçu de n’avoir pas réussi à dépasser le pilote Ferrari, Charles Leclerc. Selon Gasly, il aurait pu dépasser le Monégasque si la course avait été plus longue d’un tour.

« J’aurais voulu essayer quelque chose »