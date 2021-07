Formule 1

Formule 1 : La déception de Lewis Hamilton après le Grand Prix d'Autriche !

Publié le 5 juillet 2021 à 11h35 par La rédaction mis à jour le 5 juillet 2021 à 11h36

Alors que Max Verstappen a gagné son troisième Grand Prix consécutif, Lewis Hamilton enchaîne lui les déconvenues. Le Britannique espère rapidement relever la tête.

Le huitième titre de champion du monde semble s'éloigner de plus en plus pour Lewis Hamilton. Red Bull pourrait bien avoir trouvé la recette pour rivaliser avec Mercedes cette saison, avec Max Verstappen qui parait intouchable sur la piste. Avec sa nouvelle victoire au Grand Prix d'Autriche, le Néerlandais a accentué son avance au classement général avec 182 points, bien devant les 150 unités d'Hamilton. De son côté, le Britannique espère vite rebondir, alors que le prochain Grand Prix se déroulera chez lui en Grande-Bretagne, à Silverstone.

« Je prie pour un scénario différent lors de la prochaine course »