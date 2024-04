Le PSG se frotte les mains avant le grand choc

Jean de Teyssière

Il y a mieux pour préparer une demi-finale. Ce samedi, dans l'un des chocs de cette 31ème journée de Bundesliga entre le RB Leipzig et le Borussia Dortmund, les futurs adversaires du PSG en demi-finale aller de la Ligue des Champions ont été corrigés (1-4). Comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, Mats Hummels est sorti blessé avant l'heure de jeu. Le PSG s'avance dans ce choc plus positivement.

Mercredi, le PSG se déplacera en Allemagne pour y affronter le Borussia Dortmund en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Une première manche importante pour un club qui souhaite à tout prix rejoindre à nouveau la finale après celle disputée en 2020 face au Bayern Munich (défaite 0-1).

Dortmund corrigé par Leipzig

Durant la 31ème journée de Bundesliga, le quatrième, Leipzig, accueillait le cinquième, Dortmund. Tout avait bien commencé pour les hommes d'Edin Terzic qui ont ouvert le score grâce à Jadon Sancho à la 20ème minute. Mais le RB Leipzig a de la ressource et a très vite égalisé par l'intermédiaire de Loïs Openda, auteur de son 24ème but cette saison dans le championnat d'Allemagne. Puis, le RB Leipzig a déroulé, marquant trois nouveaux buts grâce à Sesko, Simakan, et Baumgartner. Dortmund manque l'occasion de doubler son adversaire du soir et n'a pas bien préparé son choc face au PSG.

Hummels sort blessé

Comme si cela ne suffisait pas, le Borussia Dortmund a accumulé les mauvaises nouvelles en ce samedi. À la 51ème minute de jeu, Mats Hummels est sorti blessé, en boitant bas. Une nouvelle qui a de quoi inquiéter le staff allemand, à seulement quatre jours de la réception du PSG. Surtout que Mats Hummels fait partie de la colonne vertébrale d'Edin Terzic et avait réalisé un gros match face à l'Atlético de Madrid en quarts de finale de retour. Le PSG se frotte les mains...