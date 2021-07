Formule 1

Formule 1 : Le terrible constat de Lewis Hamilton après les qualifications en Autriche !

Publié le 3 juillet 2021 à 20h35 par La rédaction

Quatrième à l’issue des qualifications du Grand Prix d’Autriche ce samedi, Lewis Hamilton n’est pas en forme et se met en difficulté pour la course de dimanche. Le pilote Mercedes s’est exprimé après sa performance du jour, et n’a pas caché sa déception.

Lewis Hamilton ne s’est pas mis dans la meilleure position pour le Grand Prix d’Autriche dimanche. Quatrième à la fin des qualifications ce samedi, le Britannique semble vraiment en difficulté sur sa voiture et devra réaliser un véritable exploit dimanche pour ne pas laisser Max Verstappen s’envoler au classement général. Alors qu’il a prolongé avec Mercedes, Lewis Hamilton est réaliste sur les performances de sa voiture cette saison et le retard pris sur Red Bull. Le pilote britannique a fait part de sa déception après les qualifications en Autriche.

« Nous avons tout essayé pour tirer le meilleur parti de la voiture »