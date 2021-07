Formule 1

Formule 1 : Mercedes, Red Bull... Lewis Hamilton affiche une inquiétude en Autriche

Publié le 2 juillet 2021 à 19h35 par La rédaction

Ce vendredi se tenaient les deux premières séances d’essais libres du Grand Prix d’Autriche, et Lewis Hamilton a plutôt bien performé sur sa Mercedes. Cependant, le pilote britannique voit toujours Red Bull en avance sur tout le monde.

Alors que le Grand Prix d’Autriche débutait ce vendredi avec les deux premières séances d’essais libres, Lewis Hamilton et Mercedes ont plutôt bien performé. Le pilote britannique a notamment terminé en tête de la deuxième séance, et engrange de la confiance avant les qualifications ce samedi. Des progrès donc pour l’écurie allemande par rapport au week-end dernier, mais Lewis Hamilton estime que Red Bull a encore de la marge.

« Quel que soit l’écart qu’ils ont demain, ils auront cet écart en course »