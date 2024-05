Cristiano Ronaldo déjà effacé par une star du Real Madrid !

Jean de Teyssière

La victoire du Real Madrid face à Cadix, cumulée à la défaite du FC Barcelone sur la pelouse de Gérone ce samedi a permis au club madrilène d'être sacré champion d'Espagne pour la 36ème fois de leur histoire. Aurélien Tchouaméni remporte son premier titre quand Vinicius Junior en est déjà à son troisième... soit un de plus que Cristiano Ronaldo.

On attendait pas spécialement le Real Madrid à cette place. Devancé par le FC Barcelone la saison dernière, le Real Madrid a dû faire avec le départ non comblé de Karim Benzema et surtout de nombreuses blessures dès le début de l'année. Finalement, le collectif madrilène a su faire fi des coups durs qui ont traversé la saison et a réussi, à 4 journées de la fin, à remporter le 36ème titre de champion d'Espagne de l'histoire du club. Un sacre qui porte le sceau de Carlo Ancelotti, mais aussi de Vinicius Junior, qui a déjà effacé des tablettes une légende du club.

Cristiano Ronaldo, vainqueur de seulement 2 Liga

La période Cristiano Ronaldo au Real Madrid a été remplie de succès, mais plutôt sur le sol européen que national. Avec lui, le Real Madrid a remporté quatre fois la Ligue des Champions, trois fois la Supercoupe d'Europe et le championnat du monde des clubs et deux fois la Coupe du Roi, ainsi que la Supercoupe d'Espagne. Entre 2009 et 2018, le Real Madrid n'a remporté qu'à deux reprises seulement la Liga, en 2012 et 2017.

Vinicius, plus titré que Cristiano Ronaldo en Liga

Depuis le départ de Cristiano Ronaldo, qui coïncide aussi énormément au déclassement du FC Barcelone, le Real Madrid a remporté trois fois la Liga. En 2020, 2022 et 2024, les coéquipiers de Vinicius Junior ont décroché ce précieux sésame. L'attaquant brésilien, qui a hérité du numéro 7 cette saison a donc déjà remporté plus de championnats d'Espagne que la légende CR7.