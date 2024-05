PSG - Real Madrid : Mbappé va signer, c’est imminent ?

Jean de Teyssière

Le feuilleton de cette fin de saison est évidemment l'avenir de Kylian Mbappé. Le meilleur buteur de l'histoire du PSG s'apprête à quitter le club pour le Real Madrid, même si rien n'a encore été annoncé. Ces derniers temps, les rumeurs autour de ce transfert se sont même calmées, mais pour le journaliste Fabrizio Romano, c'est surtout parce que chacun se concentre sur le terrain. Car tout est quasiment bouclé.

En février dernier, Kylian Mbappé avait annoncé à son président, Nasser al-Khelaïfi, qu'il quitterait le club libre à la fin de la saison. Comme annoncé par le10sport.com, c'est même très probablement au Real Madrid que Mbappé posera ses valises.

Le Real Madrid, le PSG et Kylian Mbappé préfèrent se concentrer sur le terrain

Dans son podcast Here We Go , le journaliste italien, Fabrizio Romano, est revenu sur le feuilleton concernant le départ de Kylian Mbappé. Pour lui, il ne faut pas s'inquiéter de voir le calme s'installer dans les médias concernant ce feuilleton puisque le Real Madrid, le PSG et Kylian Mbappé préféreraient se concentrer à 100% sur le terrain. Il faut dire qu'ils ont chacun une demi-finale retour de Ligue des Champions à disputer avant de pourquoi pas se rencontrer en finale, le 1er juin prochain.

PSG : Mbappé se fait fracasser par un champion du monde ! https://t.co/iM2AmKn6CZ pic.twitter.com/LjPGWNM3k0 — le10sport (@le10sport) May 4, 2024

Tout avance dans la bonne direction